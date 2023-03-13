В стационарах лечатся от коронавируса 130 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 13 марта лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 793 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 618 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 175 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 130 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 663 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 44 человека.



