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    В стационарах лечатся от коронавируса 130 казахстанцев

    13 Марта 2023, 08:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 13 марта лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 793 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

    Среди получающих лечение 1 618 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 175 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 130 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 663 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

    Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 44 человека.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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