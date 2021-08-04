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В стационарах Атырау загружен 71 % аппаратов ИВЛ
4 Августа 2021 03:00
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау загружен 71 % аппаратов искусственной вентиляции легких, 81 пациент с COVID-19 находится в тяжелом состоянии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1588 человек. Загруженность составляет 52,7 % (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежит 81 пациент, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 71 % (на 114 мест).
Как ранее сообщалось, 6572 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области.
В регионе продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19, прививки получили 145 тысяч человек.
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