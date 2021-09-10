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    В США вводится обязательная вакцинация на предприятиях

    10 Сентября 2021, 22:12

    ЛИОН. EURONEWS. КАЗИНФОРМ - Президент США Джо Байден одобрил план по увеличению охвата вакцинацией населения. Отныне она обязательна для сотрудников крупных компаний и предприятий страны со штатом свыше 100 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Они должны получить прививку от коронавируса, либо еженедельно предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста.

    Мера, цель которой - остановить распространение штамма «Дельта», - коснется примерно 80 миллионов американцев.

    Аналогичное предписание действует в отношении медработников, а также служащих федерального правительства и его подрядчиков.

    На сегодняшний день в США полностью иммунизированы чуть более 60% жителей страны.

    Ранее сообщалось, что уже в течение ближайших нескольких недель может быть готова для использования вакцина от коронавируса для детей в возрасте от пяти до 11 лет, разработанная германской компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer.

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    США Коронавирус в мире Вакцинация
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