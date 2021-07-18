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    В США растет заболеваемость среди непривитых людей

    18 Июля 2021, 12:43

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В США наблюдается рост случаев заражений COVID-19, в том числе со смертельным исходом. Повышенная заразность, которой обладает новый штамм «Дельта», стала причиной новой волны пандемии, которая в большей степени протекает среди людей, не прошедших вакцинацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Службу новостей «Голос Америки».

    Официальные лица заявляют, что в четырех штатах с самым низким уровнем вакцинации на прошлой неделе было зарегистрировано 40% новых случаев заражений. Впрочем, рост заражений отмечается во всех 50 штатах.

    Доктор Рошель Валенски, директор Центров по контролю и профилактике заболеваемости, заявила в пятницу, что на прошлой неделе в США ежедневно регистрировалось в среднем 26 000 новых случаев заражения коронавирусом. Она сказала, что вспышка превратилась в «пандемию среди не привитых людей». Позже в пятницу президент Джо Байден подтвердил, что «единственная пандемия, которая у нас есть, - это пандемия среди не привитых людей».

    В последние месяцы законодатели в штатах, возглавляемых республиканцами, разработали более 100 законопроектов, запрещающих массовые кампании по вакцинации в школах и на рабочих местах.

    Группа международных правительственных экспертов обеспокоена планами Англии отменить с понедельника практически все ограничения, введенные в стране ранее в связи с пандемией. Советники считают, что это сделает Великобританию уязвимой к новым вариантам коронавируса и может привести к тому, что страна превратится в рассадник новых штаммов.

    Также существуют опасения относительно распространения коронавируса среди участников Олимпийских игр в Токио.

    Центр по коронавирусу в Университете Джонса Хопкинса сообщил в субботу, что в мире на сегодняшний день зарегистрировано более 4 миллионов случаев смертей от COVID-19. По данным исследователей, в общей сложности во всем мире с начала 2020 года было зарегистрировано более 189 миллионов случаев заражения новым коронавирусом.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение США Коронавирус в мире Вакцинация
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