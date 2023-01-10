Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В США проводят антимонопольное расследование в отношении PepsiCo и Coca-Cola

    10 Января 2023, 12:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Федеральная торговая комиссия (ФТК) США начала предварительное расследование в отношении производителей прохладительных напитков PepsiCo и Coca-Cola по подозрению в ценовой дискриминации при поставках продукции магазинам. Об этом в понедельник сообщила газета Politico со ссылкой на источники, передает МИА «Казинформ».

    По их данным, в течение последнего месяца чиновники обращались в крупные сети розничной торговли, включая Walmart, с просьбой предоставить информацию о том, как они закупают и устанавливают цены на безалкогольные напитки. Ценовые стратегии PepsiCo и Coca-Cola проверяются на соответствие принятому в 1936 году закону Робинсона-Патмана, обязывающему производителей поставлять свою продукцию предприятиям розничной торговли на одних и тех же условиях.

    ФТК не проводила проверок по этому нормативному акту с 1988 года. Глава комиссии Альваро Бедойя сделал надзор за соблюдением этого закона одним из приоритетов работы в рамках антимонопольной политики администрации президента США Джо Байдена.

    Представители ФТК, PepsiCo, Coca-Cola и Walmart отказались давать газете комментарии по этому вопросу.


    Фото: Jeff Schear/Getty Images
    США Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Давка в Сеуле: расследование возложило вину за трагедию на местных чиновников
    Умерла единственная дочь Элвиса Пресли
    Названа причина смерти ребенка в городском бассейне Байконура
    Эксперт назвал «кракен» самым заразным вариантом коронавируса за историю пандемии
    Популярное
    1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
    2 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
    3 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
    4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
    5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау
    Новости партнеров