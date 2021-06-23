В США презентовали Антологию казахского кюя «Аманат»

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 30-летия независимости Казахстана в США прошла онлайн презентация Антологии казахского кюя «Аманат». Мероприятие было организовано Посольством Казахстана в Вашингтоне совместно с «Центром каспийской политики» (Caspian Policy Center), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В презентации приняли участие председатель Попечительского совета Фонда «Сауап», депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Бахытбек Смагул, соавтор проекта «Аманат» Муслим Хасенов, а также в качестве модератора – президент и главный исполнительный директор Национального комитета по внешней политике США Сьюзан М. Эллиотт.

Открывая мероприятие, Посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев рассказал об особенностях казахской культуры и национальной музыки – традиции исполнения кюев на домбре и кобызе, а также о проекте «Аманат», который включает в себя сборник 500 архивных кюев в аутентичном исполнении на USB носителях и книгу с описанием каждого произведения на казахском, русском и английском языках.

Б. Смагул ознакомил гостей презентации с проектом «Аманат», в рамках которого были собраны и оцифрованы уникальные музыкальные произведения из разных архивов, фондов Казахстана и ближнего зарубежья.

В свою очередь, М. Хасенов отметил, что это первая зарубежная презентация данного проекта, экземпляры которого были переданы крупным библиотекам США в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне и Сан-Франциско, включая Библиотеку Конгресса США.

Вниманию участников также были представлены видео современных музыкантов, исполняющих произведения на домбре, кобызе и сыбызгы с представлением краткой истории и описания каждого произведения.



