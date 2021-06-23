Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    В США презентовали Антологию казахского кюя «Аманат»

    23 Июня 2021, 19:51

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 30-летия независимости Казахстана в США прошла онлайн презентация Антологии казахского кюя «Аманат». Мероприятие было организовано Посольством Казахстана в Вашингтоне совместно с «Центром каспийской политики» (Caspian Policy Center), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В презентации приняли участие председатель Попечительского совета Фонда «Сауап», депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Бахытбек Смагул, соавтор проекта «Аманат» Муслим Хасенов, а также в качестве модератора – президент и главный исполнительный директор Национального комитета по внешней политике США Сьюзан М. Эллиотт.

    Открывая мероприятие, Посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев рассказал об особенностях казахской культуры и национальной музыки – традиции исполнения кюев на домбре и кобызе, а также о проекте «Аманат», который включает в себя сборник 500 архивных кюев в аутентичном исполнении на USB носителях и книгу с описанием каждого произведения на казахском, русском и английском языках.

    Б. Смагул ознакомил гостей презентации с проектом «Аманат», в рамках которого были собраны и оцифрованы уникальные музыкальные произведения из разных архивов, фондов Казахстана и ближнего зарубежья.

    В свою очередь, М. Хасенов отметил, что это первая зарубежная презентация данного проекта, экземпляры которого были переданы крупным библиотекам США в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне и Сан-Франциско, включая Библиотеку Конгресса США.

    Вниманию участников также были представлены видео современных музыкантов, исполняющих произведения на домбре, кобызе и сыбызгы с представлением краткой истории и описания каждого произведения.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Культура США
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    Глава государства поддержал возвращение звания «Народный писатель Казахстана»
    Ералы Тугжанов: Миссию, которую несёт Биби-Ана, трудно переоценить
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай