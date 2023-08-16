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    В США побит рекорд по количеству случаев массовой стрельбы

    16 Августа 2023, 12:23

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Количество случаев массовой стрельбы в США на середину августа превосходит показатели предыдущих лет. Страна может достичь очередного антирекорда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    «За 227 дней текущего года произошло 443 случая массовой стрельбы в 41 штате и столичном округе Колумбия», - сообщает портал Gun Violence Archive.

    Аналитики подсчитали, что в стране произошли уже 28 массовых убийств.

    По данным на тот же день в прошлом году, в США произошли 414 случаев массовой стрельбы, 19 массовых убийств, а в 2021 году, когда было зафиксировано 688 таких инцидентов - наибольшее число за десятилетие - к середине августа, по данным портала, произошли 433 случая массовой стрельбы и 18 массовых убийств.

    Если нынешняя динамика - в среднем по два случая массовой стрельбы в день - сохранится, то к концу года в США могут произойти более 700 таких эпизодов.

    Количество ежегодных эпизодов массовой стрельбы, когда в результате применения оружия пострадали более четырех человек, в США за последнюю декаду выросло почти в три раза: в 2014 году зафиксировано 272 таких случая.

    Напомним, массовые расстрелы остаются одной из самых злободневных проблем американского общества на протяжении десятков лет. Только с начала 2023 года в США произошел уже 51 случай массовой стрельбы, в результате погибло 87 человек и более 180 ранены.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    США Америка Мировые новости
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