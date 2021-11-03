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    В США одобрили вакцину Pfizer для детей в возрасте от пяти до 11 лет

    3 Ноября 2021, 12:26

    АТЛАНТА. КАЗИНФОРМ - Рошель Валенский, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, рекомендовала к применению вакцины, изготовленной американской компанией Pfizer и германской BioNTech, для детей возрастной группы от 5 до 11 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Axios.

    Согласно моделированию, проведенной группой Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вакцинация детей в возрасте 5-11 лет снизит распространение коронавирусной инфекции на 8% в период с ноября 2021 года до марта 2022 года.

    По словам Сары Оливер, члена группы, вакцинация также способствует смягчить воздействие возможного нового варианта вируса.

    Ранее Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США также одобрило применение вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech для детей 5-11 лет.

    Сообщается, что в США было отмечен быстрый рост случаев коронавирусной инфекции среди детей с начала учебного года.

    Говорится, что число детей, поступивших в больницы с коронавирусов, выросло в пять раз в течение шести недель с конца июня до середины августа.

    Ранее в прошедшую пятницу Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США также одобрило применение вакцины против коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, для детей 5-11 лет.

    Сообщается, что дети возраста 5-11 лет будут получать вакцины, которая будет составлять третью часть от дозы, предназначенной для взрослых. Вторая доза будет вводиться после трех недель с момента получения первой дозы. Также отмечается, что детям со слабым иммунитетом не будут вводить третью дозу.

    Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний США у 1.9 миллиона детей в США были диагностированы с коронавирусной инфекцией.

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

    США Коронавирус в мире Вакцинация
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