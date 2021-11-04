В США обнаружили новое антитело для эффективной нейтрализации COVID-19 и его вариантов

СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА. КАЗИНФОРМ – В результате совместного исследования ученые Университета Дьюка и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл обнаружили и протестировали антитело, которое снижает степень серьезности инфекционных заболеваний, вызванных различными видами коронавируса, включая COVID-19 и атипичную пневмонию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.

По информации одного из старших авторов исследования доктора Бартона Хейнса, антитело имеет возможность применяться в качестве лечения против настоящей эпидемии, а также применяться в случае возникновения новых вспышек, вызванных коронавирусом.

Изолировать антитело стало возможно при анализе крови пациента с атипичной пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-1, а также пациента с COVID-19.

Сообщается, что в результате исследования удалось обнаружить более 1700 антител, производимых иммунной системой, которые связываются с вирусом в определённых местах для блокировки патогенов от заражения клеток. При мутации вирусов многие связанные места изменяются или полностью уничтожаются, тем самым делаю действие антител неэффективным. Однако есть и места на вирусах, которые остаются неизмененными несмотря на мутации. Поэтому целью исследования было определить антитела, которые атакуют неизмененные места на вирусах из-за их высокой эффективности против различных видов вирусов.

Отмечено, что из 1700 были обнаружены 50 антител, способные связываться, как и с вирусом, вызывающим атипичную пневмонию, так и с вирусом, который вызывает COVID-19.

Более глубокий анализ показал, что один из антител был более эффективным, способным связываться с коронавирусом в месте, оставшимся неизменным среди множеств мутаций и изменений, что делает его способным нейтрализовать различные виды коронавируса.

Антитело, протестированное на мышах в Университете Северной Каролины в Чапел Хилл, эффективно блокирует инфекции, а также минимизирует заражение.

Антитело способствовало предотвращению развития атипичной пневмонии, COVID-19 и его вариантов таких как Delta, а также различных видов коронавируса у животных, которые могут стать причиной человеческих пандемий.

Терапевтическое воздействие антитела может быть использовано в лечении настоящей пандемии, а также для предотвращения распространения будущих вспышек или эпидемий, вызванные атипичной пневмонией.