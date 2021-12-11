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    В США из-за торнадо в штате Кентукки могли погибнуть не менее 50 человек

    11 Декабря 2021, 19:46

    МЭЙФИЛД. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 50 человек могли погибнуть из-за торнадо, обрушившегося на западную часть штата Кентукки в ночь на субботу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «По нашему мнению, число погибших в результате этого инцидента превысит 50 человек, возможно, оно приблизится к 70 или 100», - сказал в эфире местного отделения телеканала CBS губернатор штата Энди Бешир.

    Наибольший урон торнадо нанес городу Мэйфилд, где на фабрике по производству свечей обрушилась крыша.

    Бешир сообщил, что до полуночи ввел в штате чрезвычайное положение. К поиску людей, а также ликвидации последствий торнадо власти штата привлекли Национальную гвардию.

    По словам губернатора, прошедший торнадо стал самым сильным за всю историю штата.

    В пятницу американские метеорологи предупредили о возможности торнадо в некоторых округах в штатах Арканзас, Кентукки и Иллинойс.

    Фото: © AP Photo/Jeff Roberson

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия США
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