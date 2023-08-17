Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В США девятилетний мальчик застрелил ребенка

    17 Августа 2023, 20:03

    ТАЛЛАХАССИ. КАЗИНФОРМ - 9-летний мальчик выстрелил в голову 6-летнего мальчика из пистолета, который он нашел дома. Инцидент произошел в американском штате Флориде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Ребенок был доставлен в больницу в понедельник, где он позже скончался, сообщили в полиции. Обстоятельства инцидента расследуются.

    Во время стрельбы в доме находился взрослый человек, которого уже допросили. Полиция не обнаружила никаких признаков насилия. Обвинение еще никому не предъявлено.

    По данным организации Gun Violence Archive, в этом году в США от огнестрельного оружия уже погибли более 1114 детей и подростков в возрасте до 17 лет, еще 3065 получили ранения. Согласно базе данных Центров по контролю и профилактике заболеваний, почти 19% смертей среди детей в возрасте от 1 до 18 лет в 2021 году пришлось на выстрелы из огнестрельного оружия.

    В США в 2020 году дети погибали от огнестрельных ран чаще, чем от любых других причин. Количество погибших от огнестрельных ранений превысило число жертв ДТП.

    В 2020 в инцидентах, связанных с применением огнестрельного оружия, погибло около 3600 детей - примерно пять детей на каждые 100 000 детей в Соединенных Штатах.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    США Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Стокгольме строится одна из самых глубоких станций метро в мире
    Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу
    Референдум по АЭС, закуп нефтяных танкеров и инспекция МАГАТЭ: что еще пишут мировые СМИ о Казахстане
    В Сингапуре избрали нового президента
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области