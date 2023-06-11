В Сомали погибли 22 ребенка

МОГАДИШО. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 22 ребенка погибли в результате взрыва в провинции Нижняя Шабелле в Сомали, передает агентство «Анадолу».

Представитель местной власти района Ибрагим Малабоу сообщил, что взрыв прогремел в парке, где играли дети.

По его словам, получили ранения три ребенка.

Малабоу возложил ответственность за взрыв на террористическую организацию «Аш-Шабаб».

Боевики «Аш-Шабаб» в свою очередь, заявили, что взорвалась ручная граната, брошенная солдатом миротворческой миссии Африканского союза.