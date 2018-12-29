В Софии появилась улица Астана

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - В честь 20-летия Астаны в столице Болгарии Софии пояивлась улица Астана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

В церемонии приняли участие член парламентской группы «За дружбу с Казахстаном», депутат Парламента Борис Янчев, заместитель мэра Софии Дончо Барбалов, мэр Софийской области Илиан Тодоров, муниципальный советник Симеон Славчев, Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стоилов, чемпион мира - боксер Кубрат Пулев, представители Министерства иностранных дел Болгарии, дипломатического корпуса, деловых, научных, экспертных кругов Болгарии, СМИ и казахской диаспоры.

В ходе мероприятия глава Дипломатической миссии РК в Болгарии Темиртай Избастин подробно рассказал гостям об истории развития Астаны. В свою очередь, заместитель мэра Софии Д. Барбалов отметил, что открываемая улица находится в самом красивом месте города.

Также в рамках торжества воспроизводилась песня «Астана» в исполнении известного болгарского композитора и певца Орлина Горанова. Участникам распространены CD-диски с этой песней и казахско-болгарский разговорник, разработанный Дипломатической миссией РК.

Улица Астана находится в центре Софии рядом с проспектом Болгария.



