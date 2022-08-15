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    • В соцсетях распространяют фейк о распределении ваучеров по программе Артспорт

    15 Августа 2022 14:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распространяемая в мессенджерах информация о распределении ваучеров по программе Артспорт - фейк. Об этом сообщается на Telegram-канале пресс-службы Министерства культуры и спорта РК.

    «В WhatsApp чатах распространяется информация о том, что сегодня в столице в 16 часов будут распределять ваучеры в рамках программы Артспорт. Заявляем, что данная информация является ложной. Более того, Министерство культуры и спорта не распределяло и не распределяет ваучеры. Данная работа проводится на местном уровне», - говорится в сообщении ведомства.

    Напомним, на расширенном заседании Правительства 14 июля 2022 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию вокруг проекта «Артспорт».

    Проект «Артспорт» Президент назвал инициативой для развития способностей подрастающего поколения. Как сказал Касым-Жомарт Токаев, на дополнительное спортивное и творческое образование были выделены средства в рамках государственного заказа. Благодаря мерам, по словам Президента, увеличилось количество детей, посещающих кружки и секции до 70%, однако в год запуска проекта был допущен ряд недочетов.

    Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев сообщил о принимаемых мерах по решению проблем с оплатой ваучеров в рамках программы «Арт спорт».
    #Минкультуры #Фейки
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