В соцсетях распространяется видео с беспорядочными действиями протестующих

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется видео с беспорядочными действиями протестующих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На одном видео заметно, как протестующие захватили и раскачивают полицейскую машину. Видео распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как часть протестующих старается успокоить остальных, чьи действия привели к беспорядку.

В СМИ также распространилась информация о том, как протестующие в Алматы избили сотрудника полиции. На видео, распространённых в социальных сетях, видно возгорание полицейской машины.

«Медиазона» также сообщила о том, что протестующие напали на их корреспондента, когда он снимал, как демонстранты бьют машины полицейских.

В свою очередь, видные общественные деятели просят не поддаваться провокациям, сохранить спокойствие и не допустить кровопролития.

Известный народный артист Асанали Ашимов призвал народ к единству, а всемирно прославленный казахстанский певец Димаш Кудайберген призвал прийти к конструктивному диалогу.