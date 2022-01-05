-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:51
-
-
-
-
В соцсетях распространяется видео с беспорядочными действиями протестующих
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется видео с беспорядочными действиями протестующих, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На одном видео заметно, как протестующие захватили и раскачивают полицейскую машину. Видео распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как часть протестующих старается успокоить остальных, чьи действия привели к беспорядку.
В СМИ также распространилась информация о том, как протестующие в Алматы избили сотрудника полиции. На видео, распространённых в социальных сетях, видно возгорание полицейской машины.
«Медиазона» также сообщила о том, что протестующие напали на их корреспондента, когда он снимал, как демонстранты бьют машины полицейских.
В свою очередь, видные общественные деятели просят не поддаваться провокациям, сохранить спокойствие и не допустить кровопролития.
Известный народный артист Асанали Ашимов призвал народ к единству, а всемирно прославленный казахстанский певец Димаш Кудайберген призвал прийти к конструктивному диалогу.
- Протестующие напали на корреспондента «Медиазоны»
- Димаш Кудайберген: Для всех нас самое главное - единство народа, его благополучие
- Асанәлі Әшімов ереуілге шыққан халыққа басу айтып, сабырға шақырды
- Ералы Тугжанов озвучил четыре пункта решения Правительственной комиссии
- Цену на сжиженный газ в Актобе снизят до 50 тенге
- Аким Атырауской области встретился с жителями, вышедшими на центральную площадь
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана