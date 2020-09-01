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    В Социальный кодекс будут включены все элементы для поддержки общества и его развития - Айкын Конуров

    1 Сентября 2020, 14:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Социальный кодекс будет иметь особый статус, и с появлением Социального кодекса социально-ориентированный бюджет страны будет более прозрачен и понятен. Такое мнение по Посланию Президента народу Казахстана выразил депутат мажилиса секретарь ЦК Коммунистической народной партии Казахстана, руководитель фракции «Народные коммунисты» в Парламенте РК Айкын Конуров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для меня, как для коммуниста, очень важно, что Президент дал поручение разработать Социальный кодекс. В него будут включены все вопросы, волнующие общество, потому что пандемия, введение режима ЧП, локдауна выявили ущербность всех законов, которые регулируют социальные отношения, поддержку. Думаю, что именно в этот кодекс, над которым будут работать Правительство и депутаты, будут включены все необходимые элементы для поддержки общества и его развития. Поэтому Социальный кодекс будет иметь особый статус и с появлением Социального кодекса социально-ориентированный бюджет страны будет более прозрачен и понятен. Думаю, в результате принятия этого кодекса люди будут видеть, куда уходят государственные деньги, как они расходуются на поддержку и на развитие общества», - прокомментировал депутат мажилиса.

    По его словам, за период карантина в обществе назрело очень много вопросов. Люди ждали, как государство будет развиваться дальше, и насколько государство «слышащее». На сегодняшний момент государство услышало и может предоставить варианты развития экономики, социальной сферы, демократизации дальнейшего общества.

    «Думаю, в Послании Президента каждый казахстанец увидел те моменты, которые его волновали. Все моменты, которые волнуют граждан, были учтены, вплоть до закона о защите животных. Конечно же, для граждан очень важный вопрос - реформирование правоохранительной системы. Он был затронут, ясно были поставлены четкие задачи. То есть наша правоохранительная система должна стать системной для граждан. Думаю, что у нас есть определенное время, чтобы провести эти реформы. Все законодательные инициативы, которые необходимы для сопровождения Послания, в ближайшее время будут инициированы депутатами, и мы должны будем качественно отработать и предоставить в необходимые сроки», - заключил Айкын Конуров.

    Напомним, сегодня в Послании народу Казахстана Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать Социальный кодекс страны.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Политические партии Общество Послание Президента РК-2020
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