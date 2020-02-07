В социальных сетях сидят в основном ради лайков - политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В нашем обществе все меньше и меньше стали читать газеты, в основном люди сидят в социальных сетях. Об этом заявил известный политолог Самат Нуртаза, выступая на IV Форуме создателей казахскоязычного онлайн-контента QazForum-2020 в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Традиционным СМИ не хватает глубины контента, только тогда они смогут конкурировать, так как газеты не выпускаются каждые 10-15 минут», - сказал Самат Нуртаза.

Он также выразил несогласие с мнением, что нашему обществу не нужны вайнеры и мессенджеры.

«Все считают, что в социальных сетях в основном пишут не правдивую информацию, а информацию, нацеленную на собирание лайков. Известный в мире писатель Стивен Кинг закрыл свою страничку в Facebook заявив, что не хочет себя обманывать и предпочитает более правдивую жизнь. Блогеров и политологов необходимо приглашать на ток-шоу, так как там есть возможность свободно выражать свои мысли», - добавил Самат Нуртаза.

Напомним, в столице стартовал IV Форум создателей казахскоязычного онлайн-контента QazForum-2020. Ежегодно форум собирает лучших экспертов в области казахскоязычных медиа, журналистов, блогеров и влогеров, главных редакторов веб-сайтов для обмена профессиональным опытом, обучения у местных и зарубежных спикеров, неформального общения.