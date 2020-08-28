Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      День Конституции

    В Службе государственной охраны состоялось награждение генерал-лейтенанта Мухтара Аюбаева

    28 Августа 2020, 16:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 августа в Службе государственной охраны Республики Казахстан состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Конституции, передает МИА «Казинформ».

    Также, в связи с увольнением в отставку, состоялись проводы генерал-лейтенанта Аюбаева Мухтара Акатовича , который распоряжением Президента РК (22 августа ему исполнилось 61 год) освобожден от занимаемой должности по достижении предельного возраста состояния на службе.

    В ходе мероприятия, генерал-лейтенант М.Аюбаев и другие сотрудники и военнослужащие были награждены юбилейными медалями «25 лет Конституции РК».

    Мухтар Акатович Аюбаев прошел путь от начальника личной охраны до начальника Службы охраны Президента и Командующего Республиканской гвардии, внес ощутимый вклад в развитие двух государственных органов. Последняя занимаемая должность – заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующий Силами особого назначения.

    За годы безупречной службы и высокий профессионализм М.Аюбаев неоднократно поощрялся благодарностями от имени Президента РК, награжден орденами «Даңқ» І степени (2017) и ІІ степени (2010), «Айбын» ІІ степени (2004), почетными грамотами и благодарностями.

    Является Почетным сотрудником Службы охраны Президента РК и Почетным гражданином Алматинской области. Женат, имеет троих детей.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Конституция
    Новости по теме
    Новости по теме
    В пяти принятых нормативных постановлениях нормы признаны неконституционными – Эльвира Азимова
    Систему государственных наград нужно трансформировать - Президент РК
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски