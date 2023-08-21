В случае травли ребенка в Интернете родители могут обратиться с заявлением в МИОР РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теперь родители в случае выявления в отношении ребенка фактов кибербуллинга вправе в письменном виде или в форме электронного документа обратиться с заявлением в уполномоченный орган - МИОР РК. Об этом на брифинге сообщила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Лейла Алипбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При этом необходимо указать наименование интернет-ресурса, в котором происходят противоправные действия. Конечно же, нельзя отрицать, что социальные сети также оказывают негативное влияние на нравственное и духовное развитие детей. Дети должны понимать, что в Интернете наряду с полезной информацией, есть и негативная», - сказала Лейла Алипбаева.

Она также добавила, что в текущем году выявлено более 12 тысяч зарубежных противоправных интернет-ресурсов.

Информация о выявленных интернет-ресурсах внесена в информационную систему «Кибернадзор» Министерства информации и общественного развития для блокирования доступа (заблокировано - 2708).

«Необходимо отметить, что проводимая сегодня государственная политика направлена на защиту и сохранение семьи, ее ценностей, внедрение новых форм и технологий работы с семьями «группы риска», профилактику семейного неблагополучия. Как правило, как я уже отметила, недостаток воспитания в семье, неблагополучная обстановка приводят к безнадзорности и антиобщественному поведению несовершеннолетних. В этой связи нами выработаны подходы в работе с неблагополучными семьями, в частности, во всех регионах страны сформированы мобильные группы оперативного реагирования. На интернет-платформе созданы чаты, для оперативного взаимодействия заинтересованных государственных органов», - заключила Лейла Алипбаева.