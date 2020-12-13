В СКО стартовала акция «От двери к двери»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках акции «От двери к двери» кандидаты в депутаты от партии «Nur Otan» в Северо-Казахстанской области посетили дома избирателей, передает МИА «Казинформ».

Они рассказывали жителям многоквартирных домов основные направления предвыборной программы партии.

По словам кандидатов, партия всегда ориентировалась на социальные вопросы, это и доступное жилье, качественное образование, бесплатное здравоохранение.

«Растет благосостояние граждан, вводятся новые квартиры, новые дома. Большой бюджет в этом году, в следующем году он будет увеличен. Буквально на днях депутаты областного маслихата утвердили бюджет на 21, 22, 23 годы, в котором обозначена именно социальная направленность. Расходов на образование, здравоохранение будет больше», - рассказал Серик Ахметбеков, кандидат в депутаты областного маслихата от партии «Nur Otan».

В подворном, поквартирном обходе «нуротановцы» объясняли гражданам предстоящие задачи. К примеру, партия ставит задачу решать вопросы обеспечения населения водоотведением, теплоснабжением и благоустройством улиц и дворов.

Жительница Петропавловска Динара Казиева кандидатов встретила радушно.

«Главная партия страны «Nur Otan», они решают все цельные проблемы народа, помогают. Мы пойдем голосовать только за них», - сказала Динара Казиева.

Североказахстанцы понимают значимость предстоящего события - выборы в Мажилис и маслихаты, ведь от этого зависит жизнь всей страны в последующие пять лет.

Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»



