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    В СКО спасателей перебросили в подверженные подтоплениям районы

    30 Марта 2020, 14:08

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области группировку сил и средств департамента по чрезвычайным ситуациям направили в районы, подверженные подтоплениям во время паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в состав группы вошли 30 сотрудников оперативно-спасательного отряда и службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. С собой спасатели везут восемь единиц техники, шесть мотопомп, четыре лодки, современные средства связи.

    «Подразделения сводного отряда департамента направлены в Уалихановский, им. Г.Мусрепова и Айыртауский районы, чтобы обеспечить защиту населенных пунктов там, где существует угроза их подтоплений», - сказал начальник департамента Рамиль Камалов.

    Спасатели будут заниматься эвакуацией людей при необходимости, резать лед на малых реках, проводить мониторинг паводковой обстановки, оказывать всяческую помощь населению при ухудшении обстановки в период паводка.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок
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