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      Северо-Казахстанская область

    В СКО сотрудники КНБ пресекли незаконный канал миграции

    16 Сентября 2021, 10:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом КНБ РК по Северо-Казахстанской области совместно с Пограничной службой пресечен канал незаконной миграции, организованный жителями Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.

    «Установлено, что причастные к нему лица в жилой квартире развернули «подпольный» цех по изготовлению поддельных документов (заключения врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 026/у, письма-приглашения от зарубежных медицинских организаций на лечение, ПЦР-тесты), которые за денежное вознаграждение предоставляли гражданам Республики Казахстан для беспрепятственного пересечения государственной границы с Российской Федерацией в период действия карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса», - говорится в сообщении ведомства.

    В ходе проведенных обысков изъяты печати казахстанских и российских медицинских организаций, заключения ПЦР-тестов клинико-диагностической лаборатории и поликлиник области, денежные средства и другое.

    По данному факту проводится досудебное расследование по ст.394 ч.2 УК РК по факту незаконной миграции путем предоставления поддельных документов группой лиц по предварительному сговору.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Северо-Казахстанская область Пограничники КНБ
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