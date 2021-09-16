В СКО сотрудники КНБ пресекли незаконный канал миграции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом КНБ РК по Северо-Казахстанской области совместно с Пограничной службой пресечен канал незаконной миграции, организованный жителями Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.

«Установлено, что причастные к нему лица в жилой квартире развернули «подпольный» цех по изготовлению поддельных документов (заключения врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 026/у, письма-приглашения от зарубежных медицинских организаций на лечение, ПЦР-тесты), которые за денежное вознаграждение предоставляли гражданам Республики Казахстан для беспрепятственного пересечения государственной границы с Российской Федерацией в период действия карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса», - говорится в сообщении ведомства.

В ходе проведенных обысков изъяты печати казахстанских и российских медицинских организаций, заключения ПЦР-тестов клинико-диагностической лаборатории и поликлиник области, денежные средства и другое.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.394 ч.2 УК РК по факту незаконной миграции путем предоставления поддельных документов группой лиц по предварительному сговору.