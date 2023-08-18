В СКО с начала года совершено 420 интернет-мошенничеств

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В некоторых случаях сразу несколько афер совершал один и тот же человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.

Один из последних случаев связан с жительницей Карагандинской области, которая с февраля обманула 14 человек. Мошенница размещала фейковые объявления о сдаче квартиры в аренду. Стоимость была гораздо ниже рыночной, от желающих снять жилье по сходной цене не было отбоя. Орудовала в нескольких регионах, но 8 из 14 эпизодов пришлись на Петропавловск.

32-летняя женщина использовала различные уловки, чтобы замести следы. В том числе пользовалась изображением чужого удостоверения личности, найденного в интернете. Получала задаток в размере 10 тысяч тенге и исчезала.

Как выяснилось, на момент совершения преступлений она уже отбывала наказаниев виде ограничения свободы за аналогичное преступление. Ущерб потерпевшим она возместила и суд приговорил её к лишению свободы на 3 года с прибавлением 6 месяцев неотбытого условного срока.

С 16-го августа в регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятия «Hi-tech», основной целью которого является выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере информатизации и связи и ранее совершенных интернет-краж и мошенничеств. За это время раскрыто 15 преступлений, 10 ранее совершенных интернет-мошенничеств, выявлено 40 ссылок на интернет-сайты с противоправным контентом - они направлены на блокировку.