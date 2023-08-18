Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    В СКО с начала года совершено 420 интернет-мошенничеств

    18 Августа 2023, 23:31

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В некоторых случаях сразу несколько афер совершал один и тот же человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.

    Один из последних случаев связан с жительницей Карагандинской области, которая с февраля обманула 14 человек. Мошенница размещала фейковые объявления о сдаче квартиры в аренду. Стоимость была гораздо ниже рыночной, от желающих снять жилье по сходной цене не было отбоя. Орудовала в нескольких регионах, но 8 из 14 эпизодов пришлись на Петропавловск.

    32-летняя женщина использовала различные уловки, чтобы замести следы. В том числе пользовалась изображением чужого удостоверения личности, найденного в интернете. Получала задаток в размере 10 тысяч тенге и исчезала.

    Как выяснилось, на момент совершения преступлений она уже отбывала наказаниев виде ограничения свободы за аналогичное преступление. Ущерб потерпевшим она возместила и суд приговорил её к лишению свободы на 3 года с прибавлением 6 месяцев неотбытого условного срока.

    С 16-го августа в регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятия «Hi-tech», основной целью которого является выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере информатизации и связи и ранее совершенных интернет-краж и мошенничеств. За это время раскрыто 15 преступлений, 10 ранее совершенных интернет-мошенничеств, выявлено 40 ссылок на интернет-сайты с противоправным контентом - они направлены на блокировку.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область МВД РК Мошенничество Петропавловск полиция
    Новости по теме
    Новости по теме
    “Стоп, вандал!”: полиция Астаны призывает сохранить городское имущество
    Участников кокпара на дороге наказали в Конаеве
    Из-за нехватки кислорода погибла рыба в реке Есиль в СКО
    Более 11 тысяч полицейских обеспечили общественную безопасность в День знаний
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области