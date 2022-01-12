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    В СКО родился первый ребенок по программе «Аңсаған сәби»

    12 Января 2022, 01:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области родился первый ребенок, родители которого стали участниками государственной программы ЭКО «Аңсаған сәби», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, девочка весом 3 300 граммов родилась в областном перинатальном центре. Мама малышки, 33-летняя жительница Петропавловска, находится в реанимации после операции кесарева сечения.

    «Предварительно, около 47% женщин завершили программу с положительным результатом. Наблюдаются беременные в поликлиниках по месту жительства. Шестого января первая женщина родила здорового ребенка. В январе и феврале ожидаем 7-8 родов. Отмечу, что женщины, которые обследуются в районах, должны приезжать к нам. В этом году будет выделено достаточное количество квот, не меньше уровня прошлого года», - сказал репродуктолог перинатального центра Виктор Проценко.

    Ранее мы сообщали, что в области выделили более 200 квот на экстракорпоральное оплодотворение. По данным пресс-службы, на учете сейчас состоят 103 беременных женщины, которые приняли участие в программе «Аңсаған сәби». Пять женщин еще ждут результата.

    По области уже 60 женщин стоят в очереди на получение квоты для участия в программе «Аңсаған сәби» на 2022-й год.

    Реализация социальной программы «Аңсаған сәби» стартовала с начала 2021-го года по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. Цель программы - содействие в решении обострившихся семейно-демографических проблем с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Демография
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