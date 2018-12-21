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В СКО продавцов угля подозревают в ценовом сговоре

21 Декабря 2018 18:00 228
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В СКО продавцов угля подозревают в ценовом сговоре

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области две компании, реализующие угольную продукцию, подозревают в ценовом сговоре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Компании продавали уголь марки «К» (Экибастузский) в Тимирязевском районе. Департамент по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Северо-Казахстанской вынес уведомления о наличии в их действиях признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции.

«Уведомление вынесено в отношении ТОО «Северный Уголь» и ТОО «ТЭК «Альянс-Жолы», оказывающих услуги по розничной реализации угольной продукции по признакам нарушения подпункта статьи Предпринимательского кодекса - согласованные действия субъектов рынка, осуществляющих производство, реализацию товаров, направленные на ограничение конкуренции в части установления и (или) поддержания цен либо других условий приобретения или реализации товаров», - проинформировали в департаменте.

Департамент выявил факт неоднократного повышения цены на уголь старого закупа. Пока к компаниям применили меры предупредительного характера.

«С момента получения уведомления в течение 10 рабочих дней компании должны будут привести цену в соответствие с экономически обоснованной ценой. Они должны привести ее к первоначальной, той, что поставили сразу», - объяснила заместитель руководителя департамента Наталья Шаяхметова.

Устранить нарушение компании должны уже к первым числам января. В противном случае департамент начнет расследование.
В ведомстве уточнили, что основаниями для вынесения уведомления послужили письма районного маслихата и заместителя акима Тимирязевского района.

 

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Энергетика,
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Автор:

Олеся Жуковень

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