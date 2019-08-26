В СКО предлагают сдать макулатуру, чтобы помочь малообеспеченным семьям

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области запустили благотворительную акцию «Сдай мусор на «пятерку», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участником акции, организованной ТОО «Вторсырье», может стать каждый житель региона. Руководитель компании Кайыржан Айсин говорит, что для этого достаточно сдать бумагу, книги, старую офисную и бытовую технику на утилизацию. Макулатуру будут принимать по цене 25 тенге за килограмм, бытовую технику – 10 тенге за килограмм.

«Вывозить будем бесплатно по предварительной заявке. На средства, вырученные со сбора вторсырья, купим необходимые вещи и канцелярские принадлежности детям из многодетных, малообеспеченных семей», - сказал К. Айсин.

Организаторы отмечают, что «Сдай мусор на «пятерку» - не только благотворительная, но и экологическая акция, призванная привлечь внимание к проблеме переработки вторсырья.

Акция продлится до 30 сентября.