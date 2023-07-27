В СКО освоили все деньги по программе Ауыл аманаты

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области менее чем за два месяца приняли заявки по программе «Ауыл аманаты» на все выделенные региону 1,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации АО «СПК «Солтүстік», выступающей оператором программы, поступило 250 заявлений. В основном сельчане подавали заявки на развитие животноводства, организацию грузоперевозок, торговли.

Средняя сумма выданного льготного займа составила 7,3 млн тенге.

С первых дней реализации программы жители региона активно приняли в ней участие. В первый месяц уже было подано 120 заявлений на общую сумму 950 млн тенге.

Желающих участвовать в программе еще много. Однако для того, чтобы принять от них заявки требуется дополнительное финансирование. Деньги на реализацию проекта

«Ауыл аманаты» выделяются из республиканского бюджета. Программа направлена на повышение доходов сельского населения. Участвовать в нем могут безработные граждане, начинающие и действующие предприниматели, сокращаемые работники, члены личных подсобных хозяйств и семейного предпринимательства с доходами ниже величины прожиточного минимума, самозанятые и получающие адресную социальную помощь. Главное условие – они должны проживать и реализовывать бизнес-проекты в сельской местности.

Пилотный проект был успешно реализован в Жамбылской области. В этом году масштабируется по всей стране.