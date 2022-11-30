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    В СКО осужденные смогут копить на жилье

    30 Ноября 2022, 19:47

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В СКО осужденные смогут получить высшее образование и копить на жилье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

    «В рамках заключения меморандума с «Отбасы банком» трудозанятые осужденные получат возможность переводить заработанные денежные средства с лицевого счета на депозит. Эта работа проводится для обеспечения осужденных местом жительства после освобождения, что положительно повлияет на дальнейшую адаптацию и предотвращение повторных преступлений с их стороны», - говорится в публикации пресс-службы МВД РК в Telegram-канале.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    Жилье МВД РК ДУИС Отбасы банк
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