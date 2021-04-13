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    В СКО начался перелив воды на Сергеевском водохранилище

    13 Апреля 2021, 18:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начался перелив через гребень плотины Сергеевского водохранилища, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», на 16:00 часов перелив составлял 1 см. Ранее в гидрометеорологической службе сообщали, что утром запас составлял всего 16 см, и перелив ожидали в течение дня.

    Сегодня в регионе столбик термометра поднялся выше плюс 10 градусов. В полдень на гидропосту в селе Токсан би района имени Г. Мусрепова на реке Есиль начался ледоход. Уровень воды составил 676 см и продолжает повышаться.

    В район имени Г. Мусрепова, Айыртауский и Уалихановский департамент по чрезвычайным ситуациям заранее направил группировки сил и средств. Спасатели контролируют ситуацию на водоемах.

    По области до конца недели объявили штормовое предупреждение из-за повышения уровня воды в реках.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Безопасность Паводок МЧС
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