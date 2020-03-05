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    В СКО может появиться погранзастава имени батыра Баяна

    5 Марта 2020, 12:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пограничная застава «Қарақоға», расположенная в районе М. Жумабаева СКО, может быть переименована в пограничную заставу «Батыр Баян». Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос депутата Мажилиса Бахытбека Смагулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ваш запрос о переименовании пограничной заставы «Қарақоға», расположенной в районе М. Жумабаева СКО, в пограничную заставу имени батыра Баяна был обсужден с соответствующими госорганами. Сообщаем, что Комитет национальной безопасности РК, уполномоченный государственный орган по ономастике и акимат Северо-Казахстанской области поддержали ваше предложение», - отметил Премьер-Министр.

    Глава Правительства добавил, что для реализации этого предложения в ближайшее время будут подготовлены соответствующие документы, которые будут переданы на рассмотрение Администрации Президента РК, а также республиканской ономастической комиссии при Правительстве РК.

    «При получении положительного заключения - будет принято соответствующее решение Правительства РК. Также отмечаем, что для увековечения имени исторической личности батыра Баяна по республике был реализован ряд мероприятий. К примеру, в Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях, а также городах Нур-Султан и Алматы имеются улицы, носящие имя батыра Баяна», - добавил Аскар Мамин.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Северо-Казахстанская область Пограничники
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