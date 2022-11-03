В СКО малыш вышел на карниз окна на пятом этаже

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские предотвратили падение четырехлетнего ребенка из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, ребенок находился дома один, без присмотра взрослых.

Сотрудники аппарата управления местной полицейской службы Сергей Земской и Ерболат Кожахметов шли на обед, когда увидели маленького ребёнка, стоявшего на карнизе. Они уговорили малыша вернуться в комнату.

Когда ребенок закрыл окно, они отыскали квартиру и через дверь разговаривали с мальчиком, чтобы он снова не подошел к нему. Одновременно вызвали сотрудников ювенальной полиции и с помощью соседей дозвонились родителям ребенка.

«Как выяснилось, матери 4-летнего малыша необходимо оформление инвалидности. И оба родителя находились в больнице. С ними провели профилактическую беседу и настоятельно порекомендовали установить на ручки окон фиксаторы. Это необходимо сделать всем людям, у которых есть маленькие дети», — отметили в пресс-службе.

Фото: polisia.kz



