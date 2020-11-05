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    В СКО 133 села обещают подключить к качественному интернету

    5 Ноября 2020, 11:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области преимуществами высокоскоростного интернета могут пользоваться только 64% сельского населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В областном акимате сообщили, что широкополосный доступ к интернету есть в 410-ти населенных пунктах, в которых проживают около 273 тысяч человек. Без качественной связи остаются 225 североказахстанских сел. Из них 53 с численностью населения более 250 человек.

    «Для увеличения и улучшения доли охвата интернет-покрытием реализуются два проекта, в рамках которых запланировано проведение апгрейда, подключение альтернативных сетей в 133-ти селах до конца этого года. В 2021-м году, по подтвержденным данным операторов, планируется охватить мобильным широкополосным доступом дополнительно 21 сельский населенный пункт», - сообщили в облакимате.

    Если все проекты будут реализованы, то высокоскоростной интернет получат 92% сельского населения. Неподключенными к широкополосному доступу останутся 172 населённых пункта с населением около 20 тысяч человек.

    Качественный интернет сейчас имеет особое значение. Большая часть школьников учится в дистанционном формате. На одном из заседаний акимата руководитель управления образования Гульмира Каримова отмечала, что по области доступ к интернету имеют все школы. В то же время к широкополосному подключены 459 школ, около 96%.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Интернет Акимат Связь, ТВ, IT Регионы Казахстана Цифровой Казахстан
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