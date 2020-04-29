В СИЗО Алматы скончался подозреваемый в участии в кордайских беспорядках - Генпрокуратура

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в участии в кордайских беспорядках скончался в следственном изоляторе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

«Сегодня, 29 апреля т.г. в 8 часов утра в следственном изоляторе г.Алматы следственно-арестованный Кибаев Бекбол Мухамедович был обнаружен сокамерниками в санузле с порезами в области предплечья левой руки. Медработниками изолятора ему оказана первая медицинская помощь, но спасти его не удалось. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть, предварительно от острой кровопотери», - говорится в распространенном сообщении.

Как отметили в Генпрокуратуре, Кибаев был задержан и водворен в следственный изолятор по подозрению в участии в массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области.

По факту его смерти специальными прокурорами г.Алматы проводится досудебное расследование.

Все обстоятельства происшествия будут объективно исследованы и доведены до общественности, дополнили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.