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    В СИЗО Алматы скончался подозреваемый в участии в кордайских беспорядках - Генпрокуратура

    29 Апреля 2020, 17:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в участии в кордайских беспорядках скончался в следственном изоляторе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    «Сегодня, 29 апреля т.г. в 8 часов утра в следственном изоляторе г.Алматы следственно-арестованный Кибаев Бекбол Мухамедович был обнаружен сокамерниками в санузле с порезами в области предплечья левой руки. Медработниками изолятора ему оказана первая медицинская помощь, но спасти его не удалось. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть, предварительно от острой кровопотери», - говорится в распространенном сообщении.

    Как отметили в Генпрокуратуре, Кибаев был задержан и водворен в следственный изолятор по подозрению в участии в массовых беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области.

    По факту его смерти специальными прокурорами г.Алматы проводится досудебное расследование.

    Все обстоятельства происшествия будут объективно исследованы и доведены до общественности, дополнили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Генпрокуратура
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