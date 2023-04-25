Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    В системе ОСМС много недостатков – Алтай Кульгинов

    25 Апреля 2023, 17:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Система обязательного социального медицинского страхования имеет много недостатков. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос ОСМС рассматривается на уровне Правительства. Недавно состоялось совещание с участием Премьер-Министра. В результате проделанной работы за месяц мы видим много недостатков в системе. Первый недостаток заключается в том, что там нет прозрачности, потому что нет оцифровки процессов. Например, некоторые медицинские организации прописывали не достоверные данные по оказанным услугам. То есть услуга не оказана, ее прописали как оказанную. У родителей также есть жалобы на это. На сегодняшний день по системе ОСМС выявлено 52 тысячи фактов недостоверного предоставления таких данных», - сказал Алтай Кульгинов, отвечая на вопросы представителей СМИ после заседания Правительства.

    По его словам, будет проверена деятельность в рамках системы, после чего будет вынесено соответствующее решение.

    «Одним из способов решения проблемы является полная цифровизация деятельности данной системы. Сейчас очень много минусов. Нет подробной информации о том, куда именно направляются бюджетные средства», - подчеркнул вице-премьер.

    Также Алтай Кульгинов отметил отсутствие точной статистики по услугам, оказываемым в рамках системы.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 900 млн тенге задолжали больницы бизнесменам в Атырауской области
    Дни открытых дверей пройдут в столичных поликлиниках
    53 казахстанца заболели коронавирусом
    Гульнара Кулкаева назначена руководителем Национального центра развития здравоохранения
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
    Новости партнеров