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    В Сирию прибыл третий рейс с казахстанской гуманитарной помощью

    14 Февраля 2023, 16:26

    АММАН. КАЗИНФОРМ – Третий самолет с гуманитарной помощью Казахстана прибыл в понедельник вечером в аэропорт Алеппо. Помощь прибыла авиацией Национальной гвардии РК и передана через Исламскую организацию по продовольственной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на организацию.

    Представители Исламской организации по продовольственной безопасности (IOFS), включая генерального директора организации Ерлана Байдаулета, сейчас находятся в Алеппо, где встречают груз и принимают участие в его распределении.

    На прошлой неделе Президент РК поручил направить гуманитарную помощь в пострадавшую от разрушительных землетрясений Сирию. Помощь формируется из государственного материального резерва, в общей сложности в Сирию будет направлено 50 тонн гуманитарных грузов, в которые вошли консервные продукты, теплая одежда, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности.

    «Мы побывали в центре распределения гуманитарной помощи, где вместе с представителями Всемирной продовольственной программы и Сирийским красным крестом, раздали ее часть местному населению», - сообщает IOFS в

    Twitter.


    Это уже третий самолет с казахстанской помощью жителям Сирии, которые пострадали от разрушительного землетрясения. На этом борту прилетел груз с продовольствием.

    Ранее два самолета с гуманитарной помощью привезли в Сирию палатки, одеяла и другие вещи, необходимые пострадавшим. Первый груз прибыл в аэропорт Алеппо вечером 10 февраля. В церемонии передачи приняли участие заместитель губернатора Алеппо, директор аэропорта, представители Сирийского Красного Креста и посол Казахстана в Ливане.

    Последний, четвертый рейс с гуманитарной помощью прибудет в Сирию через день.


    Накануне генеральный директор ИОПБ провел встречу с министром здравоохранения Сирии Хасаном Аль-Габбашем и мэром Алеппо Хусейном Диябом. Сирийская сторона выразила благодарность Казахстану за оказываемую помощь.


    Фото: IOFS

    Автор:

    Арсен Утешев

    Благотворительность Сирия Землетрясение
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