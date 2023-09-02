В Сингапуре избрали нового президента

СИНГАПУР. XINHUA - КАЗИНФОРМ - Бывший заместитель премьера Сингапура Тарман Шанмугаратнам одержал победу на выборах президента страны, набрав 70,4% голосов избирателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Xinhua.

Его соперники по президентской гонке Нг Кок Сонг и Тан Кин Лиан получили 15,72% и 13,88% голосов. Всего на выборах проголосовали более 2,48 млн сингапурцев.

Напомним, в мае с государственным визитом в Казахстан приезжала предыдущий президент Сингапура Халима Якоб. По итогам визита главы Сингапура был подписан ряд документов. Недавно страна праздновала Национальный день Республики Сингапур.