Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В сильные морозы власти Брюсселя разрешили бездомным ночевать на вокзалах

    9 Февраля 2021, 19:30

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. – В настоящее время в Бельгии установилась холодная погода, что вызывает у властей и волонтеров бельгийской столицы беспокойство за здоровье и жизнь бездомных граждан, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    После циклона, принесшего обильные осадки в виде снега, температура воздуха в г.Брюсселе со вторника понизилась до минус 10 градусов (в ночное время). Синоптики обещают, что аномальные для данного региона Европы морозы продержатся до конца недели.

    Чтобы оказать помощь бездомным в эти холодные дни, министр социальных дел Бельгии Ален Марон принял решение оставить открытыми для них три крупнейших железнодорожных вокзала города.

    Уязвимая категория граждан теперь может круглосуточно найти приют на железнодорожных станциях Central (Центральный вокзал), Midi (Южный) и Nord (Северный).

    В настоящее время для бездомных в социальных приютах Брюсселя доступно только 3120 коек. И почти все они заняты, признает Франсуа Бертран, директор волонтерской организации «Bruss'Help».

    «Сейчас мы не можем никому отказать. Тот, кто ищет убежище, должен его получить» - говорит бельгийский общественник.

    Местные СМИ сообщают, что ситуацию с ночлегом для бездомных усугубляет пандемия коронавируса, из-за которой в рамках санитарных мер сокращено количество доступных мест в ночлежках. Тем не менее, во вторник бельгийские власти заявили, что предпримут экстренные меры в данной ситуации.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Происшествия Евросоюз Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Дождливо и прохладно будет 16 – 18 мая в Казахстане
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров