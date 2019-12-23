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В Шымкентте прошло первенство города по борьбе дзюдо
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В школе №1 Шымкента по подготовке олимпийского резерва прошло первенство города по борьбе дзюдо. В соревнованиях приняли участие около 800 юных борцов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Правила борьбы часто меняются в период проведения олимпиад и чемпионатов мира. Поэтому открытое первенство по борьбе дзюдо специалисты решили провести по новым правилам, опираясь на мировой опыт.
В соревнованиях приняли участие спортсмены 2006-2007, 2008-2009 годов рождения. В их числе есть немало мастеров татами из каждой школы. В ходе первенства города проходил отбор на предстоящий чемпионат Казахстана. Победители в 16 весовых категориях получили путевки на чемпионат РК, который пройдет в июне 2020 года.
Отметим, в последние годы борьба дзюдо, как олимпиский вид спорта, активно развивается в Шымкенте.
Автор: Марат Манаспаев
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