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    В шымкентском филиале партии «Nur Оtan» состоялось праздничное мероприятие

    13 Декабря 2019, 22:50

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В шымкентском филиале партии «Nur Оtan» состоялось праздничное мероприятие, посвященное 28-летию независимости РК. На торжественном собрании были оказаны почести ветеранам, наиболее активно участвующие в общественной жизни получили награды, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первый заместитель председателя городского филиала Бахадыр Нарымбетов поздравил партийных активистов с праздником Независимости и остановился на его значении в жизни нашего народа. Также он отметил весомый вклад ветеранов в строительство казахстанской государственности.

    «День Независимости – священный праздник для каждого казахстанца. Мы проживаем в мирное время в независимом государстве, о котором мечтали наши предки. Мы ставим во главу угла общественное согласие и мир, поэтому добились впечатляющих результатов за годы суверенного развития. Пусть процветает братство и единство народов, проживающих под одним шаныраком. Я желаю счастья каждой семье, процветания нашей Родине - Республике Казахстан», - сказал Бахадыр Нарымбетов.

    Первый заместитель председателя городского филиала вручил награды наиболее активным членам партии. Нагрудным знаком был награжден за активную деятельность Бухарбай Парманов.

    Автор: Айнур Акбаева

    Автор:

    Нур Отан Шымкент
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