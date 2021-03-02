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    В Шымкенте загорелся склад автозапчастей

    2 Марта 2021, 01:24

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте загорелся склад автозапчастей, находящийся на территории авторынка. Быстрое распространение огня затрудняло тушение. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента по ЧС, сообщение о возгорании поступило первого марта в 22:52 часов.

    «По адресу шоссе Темирлана, №26 в Абайском районе загорелся склад автозапчастей и аксессуаров размером 200 квадратных метров ТОО «Тұлпар-Шымкент», находящийся на территории авторынка. Пожар был локализован в 00:03. Пострадавших и погибших нет. Выясняется причина возгорания», - сообщили в департаменте по ЧС.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

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