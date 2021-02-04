В Шымкенте за месяц коронавирусом заболели 39 школьников

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В городе Шымкенте с 1 января по 2 февраля зарегистрировано 39 случаев лабораторно подтвержденного COVID-19 среди школьников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

С начала учебного 2020-2021 года зарегистрировано всего 64 случая коронавирусной инфекции среди учащихся школ. Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент по всем зарегистрированным случаям КВИ проводятся эпидемиологические расследования.

Было установлено, что из 64 случаев КВИ – 18 учеников обучались в очном (оффлайн) режиме, 46 учеников – в дистанционном формате.

Департаментом с целью предотвращения распространения КВИ проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе - заключительная дезинфекция и карантин на 14 дней в 17 школах с начала учебного года.

На сегодняшний день установлен карантин в 9 школах - №18,№6, №66, №104, в Назарбаев интеллектуальной физико-математической школе, школе «Байтерек», №1, №22 и в школе №35.



