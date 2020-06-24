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    В Шымкенте выявлен интернет-магазин синтетических наркотиков

    24 Июня 2020, 10:15

    Департаментом экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в ходе проведённой работы по выявлению интернет-сайтов (магазинов), связанных с незаконным сбытом товаров и интернет-казино был установлен интернет-магазин, торговавший наркотическими средствами и психотропными веществами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета.

    По данному факту направлено ходатайство в Министерство информации и общественного развития РК, по результатам рассмотрения которого 09.06.2020 года «интернет-магазин» был заблокирован на территории РК.

    Кроме того, в 2019 году департаментом выявлены и ликвидированы 15 сайтов «интернет-казино» и 3 веб-ресурса «синтетических наркотиков».

    По информации ведомства, в данном направлении работы продолжаются и проводится постоянный мониторинг интернет-ресурсов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Минфин РК Шымкент
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