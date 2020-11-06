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    В Шымкенте введен запрет на межобластные и междугородние автобусные перевозки

    6 Ноября 2020, 21:39

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В постановлении главного государственного санитарного врача города Шымкент говорится, что межобластные и междугородние автобусные и микроавтобусные перевозки запрещаются в Шымкенте. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В постановлении главного государственного санитарного врача Шымкента говорится, что запрещается работа цирка, деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярды, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детские игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие), букмекерские конторы, кинотеатры ( за исключением кинотеатров на открытом воздухе), ледовые площадки, батуты и фудкорты при торгово-развлекательных комплексах, центрах, торговых домах. Кинотеатры на открытом воздухе работают в обычном режиме с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

    Также запрещаются межобластные и междугородние автобусные и микроавтобусные перевозки.

    Карантин и соблюдение санитарно-дезинфекционного режима необходимо обеспечить в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов интернатного типа.

    Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами, для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом.

    Также разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном исследовании на коронавирусную инфекцию с методом ПЦР с отрицательным результатом.

    В обычном режиме следует организовать работу медицинских организаций, аптек, процедурных кабинетов, медицинских центров ( по записи) с соблюдением требований зонирования, усиленного санитарно-дезинфекционного режима и требований постановления.

    Запрещается проведение аудио-, фото- и видеосъемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определенных местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетировании больных и контактных.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Здравоохранение Шымкент Коронавирус в РК
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