В Шымкенте введен запрет на межобластные и междугородние автобусные перевозки

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В постановлении главного государственного санитарного врача города Шымкент говорится, что межобластные и междугородние автобусные и микроавтобусные перевозки запрещаются в Шымкенте. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановлении главного государственного санитарного врача Шымкента говорится, что запрещается работа цирка, деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярды, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детские игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие), букмекерские конторы, кинотеатры ( за исключением кинотеатров на открытом воздухе), ледовые площадки, батуты и фудкорты при торгово-развлекательных комплексах, центрах, торговых домах. Кинотеатры на открытом воздухе работают в обычном режиме с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Также запрещаются межобластные и междугородние автобусные и микроавтобусные перевозки.

Карантин и соблюдение санитарно-дезинфекционного режима необходимо обеспечить в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов интернатного типа.

Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами, для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом.

Также разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном исследовании на коронавирусную инфекцию с методом ПЦР с отрицательным результатом.

В обычном режиме следует организовать работу медицинских организаций, аптек, процедурных кабинетов, медицинских центров ( по записи) с соблюдением требований зонирования, усиленного санитарно-дезинфекционного режима и требований постановления.

Запрещается проведение аудио-, фото- и видеосъемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определенных местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетировании больных и контактных.



