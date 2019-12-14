Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Шымкент

    В Шымкенте вручили нагрудные знаки лучшим медикам

    14 Декабря 2019, 21:30

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте прошло торжественное мероприятие, организованное управлением здравоохранения города по случаю Дня Независимости РК. На мероприятии группа медицинских работников была награждена за достижения в сфере здравоохранения, оказание качественных медицинских услуг населению, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

    Награды отличившимся вручили вице-министр здравоохранения РК Камалжан Надыров и руководитель городского управления здравоохранения Асхан Байдувалиев.

    Нагрудного знака «Лучший работник здравоохранения» удостоились врач городской стоматологической поликлиники Полатбек Касенов, главный врач больницы №2 Шымкента Сарсен Пернебеков и главный специалист управления здравоохранения Дулат Турманов. Также нагрудными знаками «За вклад в развитие сферы здравоохранения» и «Ветеран сферы здравоохранения» были отмечены 9 сотрудников. Еще 9 врачей награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами. В числе награжденных заведующая отдела кадров городской клинической больницы №1 Сауле Турманкызы и медсестра центра нейрохирургии Айсулу Елеусинкызы.

    Автор: Марат Манаспаев

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    День Независимости Шымкент
    Новости по теме
    Популярное
    1 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане