В Шымкенте врачи вырезали пациенту 9-килограммовую опухоль

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте онкохирурги подарили шанс на жизнь 32-летнему пациенту с онкозаболеванием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Otyrar.

После полного обследования, мужчину госпитализировали и удалили 9-ти килограммовую опухоль вместе с правой почкой. Операция, которая длилась около четырех часов прошла успешно и сейчас жизнь мужчины вне опасности.

«Радикально убирать опухоль — было под сомнением и поэтому была назначена биопсия опухоли. После чего больной был госпитализирован с решением МДГ в онкохирургическое отделение. Пациент потерял смысл жизни и родственники потеряли надежду. Послеоперационный материал мы отправляем на гистологические обследования и когда получили заключение, то опухоль оказалась доброкачественной. Когда больной узнал, что у него доброкачественная опухоль, он плакал от радости и когда родственники узнали тоже все плакали», - рассказал онкохирург высшей категории Ержан Акбердиев.