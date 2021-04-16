В Шымкенте врачи удалили булавку из дыхательных путей у трехмесячного малыша

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В детскую клиническую больницу города Шымкента на машине скорой помощи доставлена трёхмесячная девочка с подозрением на инородное тело в дыхательных путях. Врачи, срочно обследовали малыша, сделали рентгенограмму. По итогам обследования в верхней трети трахеи была обнаружена булавка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Министерства здравоохранения в Instagram.

Для удаления опасного предмета в экстренном порядке маленького пациента прооперировали квалифицированные хирурги больницы А. Тулкибаев, Н.Коянбаев и врач-анестезиолог Б. Тотиков.

«Во время операции фибробронхоскопом была извлечена булавка. Операция прошла без разрезов. У ребёнка хорошее общее состояние, в соответствии с протоколом он получает необходимое лечение» - сказал врач А. Тюлькубаев.

По словам специалистов, в центр часто поступают дети с инородными телами. Инородные тела через ротовую полость и глотку попадают в трахею и бронхи. Крупные инородные тела не могут пройти через пищевод. Размеры инородных тел обычно небольшие (бусины, бобы, ногти, пуговицы, иглы, булавки, кости, мелкие монеты).

Существует очень высокий риск того, что крупные инородные тела или предметы, имеющие острую форму, могут часто застревать в стенках трахеи или в стенках главного бронха.

В бронхи и трахеи детей могут проникать различные предметы: семена, пуговицы, булавки, скрепки, гвозди и пуговицы, детали игрушек и многое другое.

По словам врачей, такие случаи чаще встречаются у детей, которые остались без присмотра родителей.



