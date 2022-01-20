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    В Шымкенте восстановят мост, соединяющий два района

    20 Января 2022, 14:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Аким города Шымкент Мурат Айтенов посетил жилой массив Базаркакпа, который находится в Енбекшинском районе и осмотрел аварийный железный мост через реку Сайрам Су, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Шымкент.

    Железный мост через реку Сайрам-су в жилом массиве Базаркакпа был построен в 90-х годах на средства жителей. Мост неоднократно подмывало и в 2020 году его вывели из эксплуатации из-за аварийной ситуации.

    Для жителей этот мост очень важен, ведь он соединяет городскую больницу №12 Енбекшинского района и центральную больницу Каратауского района. Поэтому было принято решение восстановить его.

    Уже определены спонсоры для реконструкции моста, ширина которого 5 м и длина - 18 метров. Разрабатывается проектно-сметная окументация. В ходе визита аким поблагодарил спонсоров за вклад в развитие города.

    Аким города также ознакомился с системой канализации многоквартирных домов жилого массива Базаркакпа. Строительство систем канализации для 20 многоквартирных домов (275 квартир) и 100 частных домов по улицам Дружбы, Жамалова, Юсупова и Шахайдарова выполняла ТОО «ТКСК-Строй». Теперь необходимо передать канализацию в собственность государства и обеспечить финансирование подключения внутренних систем канализации к магистральной системе.

    В настоящее время на заседании по пересмотру бюджета Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент внесло предложение о выделении средств на разработку технических условий и проектно-сметной документации на монтаж новой магистральной канализации.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акимат Строительство Шымкент
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