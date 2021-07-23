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    В Шымкенте военнослужащие Нацгвардии вернули потерявшуюся девочку родным

    23 Июля 2021, 17:10

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Шымкентские бойцы Нацгвардии по горячим следам нашли потерявшегося ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК

    Во время несения службы по охране общественного порядка к гвардейцам с просьбой о помощи обратился житель Шымкента, который сообщил о пропаже ее 7-летней сестренки, которая играла во дворе дома. Поиски своими силами результата не дали.

    Начальник войскового наряда рядовой Жандос Муса совместно с патрульными приступили к поискам, в ходе которого были осмотрены все ближайшие дворы, скверы и подвалы.

    Через 30 минут примерно в 20.30 часов после обращения мужчины, ребенок, подходящий под описание, был замечен во дворе дома по улице Джангельдина. После опроса девочки выяснилось, что она, играя с друзьями у себя во дворе, не заметила, как далеко ушла и потерялась. Дежурный по войсковым нарядам принял меры по доставке ребенка домой и в скором времени она была передана родителям.

    «Заметив пропажу сестренки, мы с мамой были в отчаянии и не знали, что делать, в голову приходили различные мысли. Я искренне благодарен нашим военнослужащим Национальной гвардии, которые откликнулись и пришли на помощь», – говорит брат девочки.

    Мамой ребенка было направлено благодарственное письмо в адрес командования воинской части 6506 Национальной гвардии за оказанную помощь.

    Автор:

    Происшествия Шымкент Нацгвардия
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