В Шымкенте водоканал вернет потребителю почти 2 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте водоканал вернет потребителю - детскому саду - необоснованно полученную сумму в размере 1,86 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

«Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкенту была проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» на основании жалобы ТОО «Детский ясли сад «Нұр-Арман» касательно применения тарифа другой группы потребителей.

В ходе проверки доводы потребителя подтвердились, где водоканалом неправильно применялся тарифы другой группы потребителей на протяжении последних пяти лет, в результате которой водоканалом получен необоснованный доход на общую сумму 1 865 068 тенге», - рассказали в пресс-службе Комитета.

За допущенные нарушения ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» привлечено к административной ответственности, а также вынесено предписание о незамедлительном устранении нарушений норм законодательства РК о естественных монополиях путем возврата необоснованно полученного дохода потребителю в полном объеме в размере 1 865 068 (один миллион восемьсот шестьдесят пять тысяч шестьдесят восемь) тенге.

В связи с неисполнением предписания, департамент обратился в суд с исковым заявлением о понуждении ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» по исполнению предписания по возврату денежных средств потребителю. Решением специализированного межрайонного экономического суда города Шымкента исковое заявление департамента о понуждении исполнения предписания было удовлетворено полностью.

В свою очередь, ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» обратилось в судебную коллегию по гражданским делам суда города Шымкента с апелляционной жалобой на решение суда.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города Шымкент от 10 февраля 2021 года решение специализированного межрайонного экономического суда города Шымкент оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.







