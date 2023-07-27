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    В Шымкенте ремонт дорожного полотна: улицы перекрыты

    27 Июля 2023, 09:37

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В южном мегаполисе активно ведутся ремонтные работы дорожного полотна. При построении маршрута передвижения, обязательно обратите внимание на список закрытых частично и полностью улиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на otyrar.kz .

    Итак, полностью закрытые для движения улицы: 1. Улица Адырбекова (от ул. Жандосова до Жибек жолы ) 2. Улица Независимости (от ул. Ерманова до Рашидова) 3. Улица Айтеке би (от ул. Володарского до Амангельды Иманова) 4. Проспект Байдибек би (от ул. Жаналык до перекрестка с ул. Назарбекова) 5. Улица Интернациональная (идет строительство моста) — (от ул. Комсомольской до Курманбекова)

    Частично закрытые улицы: 1. Строительство подземного перехода на улице Жиделибайсын (около рынков Алаш, Бекжан) 2. Строительство подземного перехода на Тамерлановском шоссе (около рынка Алаш) Улицу Б. Саттарханова закроют с 1.08.2023 (от ул. Бозарык до Молдир) в связи с проведением ремонтных дорог.

    Улицы и сроки открытия:

    1. Улица Адырбекова (от ул. Жибек Жолы до Маметовой будет открыта 20.08.23) 2. Улица Б.Саттарханова будет открыта 1.09.2023 (от ул. Бозарык до Молдир)

    3. Улица Жиделибайсын (около рынка Алаш) будет открыта 15.09.2023 4. Тамерлановское шоссе (около рынка Алаш) будет открыто 15.09.2023

    5. Улица Адырбекова (от Маметова до Жандосова) будет открыта 20.09.2023)

    6. Улица Жиделибайсын (около рынка Бекжан) будет открыта 30.09.2023

    7. Улица Интернациональная (от ул. Комсомольской до Курманбекова) будет открыта 1.10.2023

    8. Проспект Байдибек би (от ул. Жаналык до перекрестка с ул. Назарбекова) будет открыта 1.11.2023

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Транспорт Шымкент Дороги
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